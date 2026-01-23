USA : indice "UMich" révisé en nette hausse pour janvier
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 16:15
Pour rappel, l'indice "UMich" s'était établi à 52,9 en décembre 2025, et Jefferies n'anticipait qu'une révision en légère hausse de l'indice pour janvier, à 54,5 après une estimation préliminaire de 54.
Dans le détail la progression de l'indice d'un mois sur l'autre traduit à la fois des progressions pour le sous-indice des conditions économiques actuelles ( 5 points à 55,4) et pour celui des attentes des consommateurs ( 2,4 points à 57).
"Le sentiment national reste inférieur de plus de 20% à l'an dernier, les ménages continuant de signaler des pressions sur leur pouvoir d'achat dues à des prix élevés et à la perspective d'un affaiblissement du marché du travail", explique l'UMich.
A lire aussi
-
La Première ministre danoise Mette Frederiksen est en visite au Groenland vendredi pour exprimer son soutien à ses habitants après une semaine mouvementée qui a vu Donald Trump renoncer à ses menaces de s'emparer du territoire autonome danois et accepter de négocier. ... Lire la suite
-
A Gaza, après deux ans de guerre, la gestion des déchets reste compliquée, ils "constituent désormais une bombe à retardement pour la population", déclarait un porte-parole de la municipalité de Gaza.
-
Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en janvier, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a progressé à 56,4 ce mois-ci après une première estimation à 54,0 ... Lire la suite
-
Dans une clinique en périphérie d'Hyderabad, Abdul Waheed exerce sans aucune autorisation légale. Ce médecin non qualifié fait partie de "plus de 600.000 faux médecins", selon l'Association médicale du Pakistan.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer