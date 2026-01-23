 Aller au contenu principal
USA : indice "UMich" révisé en nette hausse pour janvier
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 16:15

La confiance des consommateurs américains s'est redressée bien plus qu'estimé initialement ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan, ressorti à 56,4 en données définitives.

Pour rappel, l'indice "UMich" s'était établi à 52,9 en décembre 2025, et Jefferies n'anticipait qu'une révision en légère hausse de l'indice pour janvier, à 54,5 après une estimation préliminaire de 54.

Dans le détail la progression de l'indice d'un mois sur l'autre traduit à la fois des progressions pour le sous-indice des conditions économiques actuelles ( 5 points à 55,4) et pour celui des attentes des consommateurs ( 2,4 points à 57).

"Le sentiment national reste inférieur de plus de 20% à l'an dernier, les ménages continuant de signaler des pressions sur leur pouvoir d'achat dues à des prix élevés et à la perspective d'un affaiblissement du marché du travail", explique l'UMich.

