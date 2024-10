Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: indice UMich révisé en hausse pour octobre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 16:08









(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs américains s'améliore finalement un peu en octobre, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan (UMich) qui s'établit à 70,5 en définitive, révisé de 68,9 en estimation préliminaire, et après 70,1 en septembre.



Cette progression de l'indice d'un mois sur l'autre reflète une nette remontée de la composante de l'évaluation de la conjoncture actuelle (+1,6 point à 64,9), alors que celle des attentes s'est tassée de 0,3 point à 74,1.



'L'augmentation de ce mois-ci est principalement attribuable à une légère amélioration des conditions d'achat de biens durables, en partie en raison de la baisse des taux d'intérêt', explique Joanne Hsu, la directrice des sondages auprès des consommateurs.





