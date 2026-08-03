USA : indice ISM manufacturier meilleur que prévu en juillet

L'indice d'activité manufacturière de l'ISM (Institute for Supply Management) pour les Etats-Unis ressort à 55,6 pour le mois de juillet, en nette progression par rapport à son niveau de 53,3 du mois précédent, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une hausse à 54. Il est à son plus haut niveau depuis le mois de mai 2022.

L'indice se renforce ainsi au-dessus du seuil des 50, qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité d'un secteur. Pour rappel, selon la terminologie de l'ISM, plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

Par comparaison, l'indice PMI manufacturier de S&P Global, publié un quart d'heure plus tôt, est ressorti à 53,9 au titre du mois écoulé. Stable par rapport à juin, celui-ci traduit un rythme solide, mais inchangé, de l'expansion du secteur manufacturier américain.