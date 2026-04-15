USA : impact modéré du pétrole sur les prix à l'import en mars
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 14:40
En excluant la catégorie carburant, dont les prix à l'importation se sont accrus de 2,9% en rythme séquentiel, les prix à l'importation des Etats-Unis ont augmenté de 0,6% le mois dernier.
De leur côté, les prix à l'exportation américains se sont accrus de 1,6% en mars par rapport à février ( 1,7% hors produits agricoles). En rythme annuel, les prix à l'import et à l'export ont augmenté en mars de respectivement 2,1% et 5,6%.
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