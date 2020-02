Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA/Immobilier-L'indice des prix Case-Shiller légèrement supérieur aux attentes Reuters • 25/02/2020 à 15:35









WASHINGTON/NEW YORK, 25 février (Reuters) - Principaux indicateurs du marché immobilier américain publiés depuis le début du mois: * HAUSSE DE 2,9% DES PRIX IMMOBILIERS EN DÉCEMBRE/CASE-SHILLER 25 février - Les prix de l'immobilier dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis ont augmenté de 2,9% sur un an en décembre, un chiffre légèrement supérieur aux attentes, montre mardi l'indice S&P/Case-Shiller. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 2,8% sur un an, après une progression révisée à 2,5% pour novembre (+2,6% initialement). En données ajustées des variations saisonnières, les prix immobiliers dans les 20 principales métropoles ont été stables sur un mois, conformément au consensus, après une hausse de 0,1% en novembre. * LES REVENTES DE LOGEMENTS ONT DIMINUÉ DE 1,3% EN JANVIER 21 février - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont baissé de 1,3% en janvier, montrent les chiffres publiés vendredi par la National Association of Realtors (NAR) principale fédération d'agents immobiliers du pays. Elle a fait état de 5,46 millions de reventes en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières le mois. Le chiffre de décembre a été révisé à la baisse, à 5,53 millions contre 5,54 millions annoncé initialement. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une baisse de 1,8% à 5,43 millions en janvier. Sur un an, les reventes de logements, qui représentent environ 90% des ventes globales du marché de l'immobilier résidentiel aux Etats-Unis, conservent une hausse de 9,6%. Le stock de logements anciens en vente a chuté de 10,7% en un an pour revenir à 1,42 million en janvier. Parallèlement, le prix de vente médian a augmenté de 6,8% en un an 266.300 dollars (245.550 euros). Tableau * LES MISES EN CHANTIER BAISSENT, LES PERMIS DE CONSTRUIRE AU PLUS HAUT DEPUIS 2006 19 février - Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont reculé moins que prévu en janvier et le nombre de permis de construire a atteint son plus haut niveau depuis près de 13 ans, a annoncé mercredi le département du Commerce. Les mises en chantier ont baissé de 3,6% à 1,567 million en données annualisées en janvier après trois mois consécutifs de hausse. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 1,425 million de mises en chantier. Le chiffre de décembre a été révisé en légère hausse à 1,626 million, son plus haut niveau depuis décembre 2006, contre 1,608 million annoncé initialement. Le nombre de permis de construire délivrés, considéré comme un indicateur avancé des mises en chantier, a progressé de 9,2% à 1,551 million en rythme annualisé grâce au dynamisme du marché de la construction de logements individuels et familiaux. Il s'agit du chiffre le plus élevé haut depuis mars 2007. Tableau: * L'INDICE NAHB À 74 EN FÉVRIER 18 février - La confiance des professionnels de l'immobilier aux Etats-Unis s'est légèrement dégradée en février, montre mardi l'enquête mensuelle de la fédération NAHB. Son indice de confiance est revenu à 74 contre 75 en janvier et pour le consensus Reuters. L'indice mesurant l'évolution des perspectives de ventes de logements à un horizon de six mois est ressorti à 79 contre 80 (révisé) en janvier. * LES DÉPENSES DE CONSTRUCTION EN BAISSE DE 0,2% EN DÉCEMBRE 3 février - Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont subi en décembre un recul inattendu, le premier depuis juin, en raison de la baisse des investissements dans le secteur privé comme dans le public. Le département du Commerce a fait état d'une diminution de 0,2% des dépenses en décembre. Celles du secteur privé ont baissé de 0,1%, celles du public de 0,4%. Les chiffres de novembre ont été revus à la hausse et montrent une hausse de 0,7% contre +0,6% annoncé initialement. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne pour décembre une augmentation de 0,5%. Sur l'ensemble de 2019, les dépenses de construction aux Etats-Unis ont reculé de 0,3%, leur première baisse annuelle depuis 2011, après une progression de 3,3% en 2018, précise le département du Commerce. Tableau Les indicateurs publiés en janvier (Rédaction de Paris)

