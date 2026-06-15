USA : hausse timide de la production industrielle en mai

Après une augmentation de 0,9% en avril par rapport au mois précédent (révisée par rapport à l'estimation initiale de 0,7%), la production industrielle américaine s'est accrue de seulement 0,1% en mai, à comparer à une hausse de 0,3% attendue par le consensus.

Dans le détail, la production manufacturière proprement dite a marqué le pas le mois dernier par rapport à avril, tandis que celle du secteur minier a progressé de 1,3% et que celle des utilities s'est contractée de 0,4%.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine a augmenté de 0,1 point à 76,2% en mai, un niveau encore inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme sur la période 1972-2025.