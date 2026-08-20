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USA : hausse surprise de l'indice Philly Fed en août
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 14:40
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L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a progressé contre toute attente, à en croire l'indice de diffusion de l'activité générale calculé par la Fed locale, qui est passé de 41,4 en juillet à 47,4 en août, alors même que les économistes craignaient au contraire une chute à 25 en moyenne.

L'indice Philly Fed atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis avril 2021. Près de 57% des entreprises ont signalé une augmentation de leur activité, tandis que 10% ont signalé des baisses et que 29% ont déclaré ne pas avoir enregistré de changement d'activité.

Plus précisément, les indices des nouvelles commandes et des livraisons ont baissé, mais sont restés élevés, tandis que celui de l'emploi a augmenté, continuant de suggérer une hausse globale de l'emploi en août.

Les deux indices des prix ont baissé ce mois-ci, mais sont restés élevés. Enfin, la plupart des indicateurs futurs ont bondi ce mois-ci, suggérant des attentes généralisées de croissance globale pour les six prochains mois.

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