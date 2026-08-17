USA-Hausse surprise de l'indice d'activité "Empire State" en août

L'activité manufacturière dans la région de New York a progressé de façon inattendue en août, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à +20,6 après ​​+15,6 en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +11 en août

La composante des nouvelles commandes ressort à +17,3 en août après +22,2 le mois dernier et celle de l'emploi à +9,3 après +11,4 en juillet.​

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a augmenté pour atteindre +32,1 après +27,9 en juillet.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpi)