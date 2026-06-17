USA : hausse supérieure aux prévisions des promesses de ventes de logements

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements ont surpris à la hausse. Au mois de mai, elles ont fortement augmenté de 3,8%, loin de la prévision des analystes qui était de seulement 0,8%. Les données du mois d'avril ont toutefois été révisées à la baisse de 1,4 à 0,3%.
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