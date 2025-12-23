USA-Hausse plus forte que prévu du PIB au T3

L'économie américaine a connu une croissance beaucoup plus forte que prévu au troisième trimestre, montre une estimation publiée mardi par le département du Commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 4,3% sur la période allant de juillet à fin septembre, contre une progression de 3,8% au deuxième trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse de 3,3% sur un an au troisième trimestre.

La publication de ces données arrive toutefois avec du retard après la fermeture des services publics américains, ce qui pourrait diminuer l'intérêt des investisseurs désireux de connaître l'état réel de la première économie mondiale.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)