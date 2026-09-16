USA : hausse plus forte que prévu des stocks des entreprises en juillet

Attendus en hausse de 0,3% par le consensus, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,8% en juillet 2026 par rapport au mois précédent, d'après le département du Commerce, après une hausse séquentielle de 0,1% en juin, révisée par rapport à une stagnation annoncée initialement.

De leur côté, les ventes des entreprises ont progressé de 0,3% en juillet aux Etats-Unis, après un repli de 1% le mois précédent. Le ratio stocks/ventes s'est ainsi maintenu à 1,30 en juillet.

Par rapport au même mois de 2025, les stocks des entreprises ont progressé de 3,8% en juillet 2026, alors que les ventes ont grimpé de 8,9%, un écart se traduisant par une baisse du ratio stocks/ventes, qui s'établissait à 1,37 en juillet de l'année précédente.