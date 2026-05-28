USA-Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 215.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux États-Unis lors de la semaine au 23 mai, à 215.000 contre 210.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 211.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine au 16 mai ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 209.000.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 209.000 contre 202.725 (révisé de 202.500) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,786 million lors de la semaine au 16 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,771 million (révisé de 1,782 million) la semaine précédente et des attentes à 1,780 million.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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