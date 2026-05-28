 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 215.000
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 14:37

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux États-Unis lors de la semaine au 23 mai, à 215.000 contre 210.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 211.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 16 mai ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 209.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 209.000 contre 202.725 (révisé de 202.500) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,786 million lors de la semaine au 16 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,771 million (révisé de 1,782 million) la semaine précédente et des attentes à 1,780 million.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 492,82 -0,05%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank