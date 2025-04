USA: hausse plus forte que prévu de l'emploi en mars (ADP) information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le secteur privé américain a créé 155.000 emplois au mois de mars, un chiffre supérieur aux attentes, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet de conseil ADP.



Les économistes prévoyaient en moyenne 119.000 créations de postes dans le privé le mois dernier après les 77.000 de février, un chiffre qui a été révisé en hausse à 84.000.



'En dépit de l'incertitude politique actuelle et du moral en berne des consommateurs, le message est le suivant: les chiffres du mois de mars sont bons du point de vue de l'économie et des employeurs de toutes les tailles, même si tous les secteurs ne sont pas forcément concernés', explique Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



Les métiers liés aux services sont en effet les plus dynamiques, tandis que d'un point de vue géographique le Nord-Est et le Midwest se sont révélées être les régions les plus actives en termes d'emploi.



La parution de l'enquête ADP intervient à deux jours du rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail.



Pour la publication de vendredi, les économistes prévoient en moyenne 185.000 créations d'emplois non agricoles en mars, contre 151.000 le mois précédent, pour un taux de chômage inchangé à 4,1%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.