USA-Hausse plus faible que prévu des prix à la production

WASHINGTON, 15 janvier (Reuters) - Les prix à la production ont augmenté très légèrement aux Etats-Unis en décembre, la hausse des coûts des biens ayant compensé la faiblesse dans les services, ce qui devrait conforter la position attentiste de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt. L'indice des prix à la production a augmenté de 0,1% le mois dernier après être resté inchangé en novembre, a annoncé mercredi le département du Travail. Sur un an, il progresse de 1,3% contre 1,1% en novembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu pour décembre un indice en hausse de 0,2% sur un mois et 1,3% sur un an. Hors alimentation, énergie et services commerciaux, les prix à la production ont progressé de 0,1%. Sur un an, cet indice dit "core" affiche une hausse de 1,5% en décembre, contre 1,3% en novembre. Tableau: (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)