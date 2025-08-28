USA : hausse moins importante que prévu des stocks de gaz

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de gaz naturel ont augmenté de 18 milliards de pieds cubes, pour un total de 3 217 milliards de pieds cubes. Les analystes tablaient sur une hausse de 27 milliards de pieds cubes. Ils s’élevaient la semaine précédente à 13 milliards de pieds cubes. Les stocks sont inférieurs de 112 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 154 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 063 milliards de pieds cubes.

À 3 217 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.