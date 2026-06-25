USA: hausse moins importante que prévu des inscriptions au chômage

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 215 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 15 juin, un chiffre en baisse de 12 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 226 000 à 227 000), un niveau inférieur au consensus qui tablait sur 225 000 nouvelles inscriptions et qui témoigne de la résilience du marché de l'emploi outre-Atlantique.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 224 250, en hausse de 750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 821 000 lors de la semaine au 8 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 21 000, toujours par rapport à la semaine précédente.