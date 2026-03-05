USA-Hausse moins forte que prévu des inscriptions au chômage à 213.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté moins que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 28 février, à 213.000 contre 213.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 21 février ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 212.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 215.750 contre 220.500 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,868 million lors de la semaine au 21 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,822 million la semaine précédente (révisé).

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)