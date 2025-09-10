USA : hausse inattendue des stocks hebdomadaires de pétrole

(AOF) - La semaine dernière, les stocks hebdomadaires de pétrole américain ont augmenté de 3,939 millions de barils, alors que les analystes prévoyaient une diminution de 1,90 million d’unités après une hausse de 2,415 millions de barils une semaine plus tôt. Parallèlement, les stocks d’essence ont également progressé de 1,458 million de barils, alors qu’une légère baisse de 100 000 unités était attendue. Enfin, les stocks de fioul de chauffage ont connu une hausse de 266 000 barils, après une augmentation de 557 000 unités une semaine plus tôt.
