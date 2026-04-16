USA-Hausse inattendue de l'indice "Philly Fed" en avril

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées de façon inattendue en avril, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.
L'indice "Philly Fed" a progressé à +26,7 après +18,1 en mars.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +10,0.
La composante des nouvelles commandes ressort à +33,0 contre +8,6 en mars.
Le sous-indice des perspectives d'activité à six mois ressort à +40,8 après +40,0 le mois précédent.
Le sous-indice de l'emploi s'établit à -5,1 après +0,8 en mars.
Celui des prix acquittés ressort à +59,3 après +44,7 un mois plus tôt.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)
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