USA: hausse des inscriptions au chômage à 237.000 information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 14:41









(Zonebourse.com) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 30 août pour s'établir à 237.000 contre 229.000 (non révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le Département du Travail.



Les économistes attendaient en moyenne 232.000 inscriptions au chômage.



La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 231.000, soit une hausse de 2500 par rapport au chiffre de 228.500 (non révisé) la semaine précédente.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,94 million lors de la semaine au 23 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) soit une baisse de 4000 par rapport à la semaine précédente.





