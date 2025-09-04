USA: hausse des inscriptions au chômage à 237.000
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 14:41
Les économistes attendaient en moyenne 232.000 inscriptions au chômage.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 231.000, soit une hausse de 2500 par rapport au chiffre de 228.500 (non révisé) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,94 million lors de la semaine au 23 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) soit une baisse de 4000 par rapport à la semaine précédente.
