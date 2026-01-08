USA-Hausse des inscriptions au chômage à 208.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 3 janvier, à 208.000 contre 200.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 210.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 27 décembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 199.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 211.750 contre 219.000 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,914 million lors de la semaine au 27 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,858 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)