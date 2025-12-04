USA : hausse des commandes à l'industrie en septembre

(AOF) - Au mois de septembre, les commandes à l’industrie américaine ont progressé de 0,2%, après une hausse de 1,3% en août. Parallèlement, les commandes de biens durables n’ont augmenté que de 0,1% sur la même période.
