USA : hausse de 1,9% des prix à l'importation en mai

Les prix américains à l'importation ont augmenté de 1,9% en mai 2026 par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une hausse de 1% le mois dernier.

En excluant la catégorie des carburants, dont les prix à l'importation se sont envolés de 12,5% en rythme séquentiel, les prix à l'importation aux États-Unis n'ont cependant augmenté que de 0,8% le mois dernier.

De leur côté, les prix américains à l'exportation se sont accrus de 1,3% en mai par rapport à avril ( 1,2% hors produits agricoles), pour un consensus de 1,2%. En rythme annuel, les prix à l'importation et à l'exportation ont augmenté en mai de respectivement 6,7% et 11,2%.