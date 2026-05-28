USA : hausse de 0,5% des dépenses des ménages en avril

Selon les données publiées ce jeudi par le département du Commerce, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5% en avril 2026 par rapport au mois précédent, une progression conforme à l'estimation moyenne des économistes, après une hausse de 1% en mars.

De leur côté, les revenus des ménages se sont accrus de moins de 0,1% en rythme séquentiel le mois dernier, alors que le consensus de marché visait une augmentation de 0,4%. Ils avaient progressé de 0,6% en mars par rapport au mois précédent.