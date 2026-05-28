 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : hausse de 0,5% des dépenses des ménages en avril
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 14:42

Selon les données publiées ce jeudi par le département du Commerce, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5% en avril 2026 par rapport au mois précédent, une progression conforme à l'estimation moyenne des économistes, après une hausse de 1% en mars.

De leur côté, les revenus des ménages se sont accrus de moins de 0,1% en rythme séquentiel le mois dernier, alors que le consensus de marché visait une augmentation de 0,4%. Ils avaient progressé de 0,6% en mars par rapport au mois précédent.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 492,82 -0,05%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank