USA: hausse de 0,3% des stocks des grossistes en février information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,3% en février, a annoncé mercredi le Département du Commerce, alors que le marché tablait sur une hausse de 0,4% après une progression de 0,8% en janvier.



Sur un an, les stocks affichent une augmentation de 1,1%.



De leur côté, les ventes en gros ont rebondi de 2,4% en février, après un repli de 0,9% en janvier, donnant un ratio stocks sur ventes, censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks, de 1,30 mois, contre 1,34 mois un an auparavant.





