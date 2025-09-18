 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Hausse beaucoup plus forte que prévu de l'indice "Philly Fed" en septembre
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 14:38

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées beaucoup plus que prévu en septembre, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale publiée jeudi.

L'indice "Philly Fed" a avancé à +23,2 après -0,3 en août.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +2,5.

La composante des nouvelles commandes s'établit à +12,40 en septembre contre -1,90 en août.

Le sous-indice des perspectives d'activité ressort pour sa part à +31,50 ce mois-ci, contre +25,0 un mois plus tôt, et celui de l'emploi à +5,60 après +5,90.

Celui des prix acquittés ressort à +46,80 en septembre contre +66,8 en août.

(Rédigé par Etienne Breban et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Banques centrales
FED
