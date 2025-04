USA: Goldman Sachs estime une récession probable à 45% information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs estime désormais probable à 45% une récession aux Etats-Unis lors des 12 prochains mois, contre 35% jusqu'à présent.



La banque d'affaires américaine étaye sa décision par le récent durcissement des conditions financières, le boycott des produits américains à l'étranger et l'aggravation de l'incertitude politique susceptible, selon ses analystes, de freiner les dépenses d'investissements davantage que prévu jusqu'ici.



Les stratèges de la firme new-yorkaise, emmenés par Jan Hatzius, ajoutent avoir revu à la baisse leur prévision de croissance pour l'économie américaine en 2025, qu'ils n'attendent plus qu'à 0,5% à comparer à 1% précédemment.



Dans le cas d'une absence de récession, leur scénario de base à ce stade, les analystes de Goldman indiquent tabler sur trois baisses de taux consécutives de 25 points de base de la part de la Fed, et ce dès le mois de juin.



En cas de récession, la banque d'investissement s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'un total de deux points de pourcentage au cours des 12 mois à venir.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.