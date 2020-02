Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Fusillade au siège d'un brasseur de Milwaukee, "plusieurs" morts Reuters • 27/02/2020 à 01:15









27 février (Reuters) - "Plusieurs personnes" ont été tuées mercredi dans une fusillade dans un bâtiment du brasseur Molson Coors Beverage à Milwaukee, dans le Wisconsin, a déclaré le maire de la ville, Tom Barrett, précisant que le tireur présumé semblait faire partie des victimes. La police de Milwaukee a indiqué sur Twitter répondre à un "grave incident", sans donner davantage d'informations pour le moment. S'exprimant depuis la Maison blanche lors d'une conférence de presse consacrée à l'épidémie de coronavirus, le président américain Donald Trump a déclaré que la fusillade a fait cinq morts et "plusieurs blessés" dont certains gravement. Le journal Milwaukee Sentinel, citant des sources non identifiées, a rapporté que sept personnes ont été tuées, dont l'assaillant. La chaîne de télévision ABC News a quant à elle fait part de huit victimes. On ne connaît pas pour l'heure les motivations du suspect. (Steve Gorman à Los Angeles, Jonathan Allen à New York;version française Jean Terzian)

