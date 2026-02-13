USA : Franklin Templeton reste prudent sur l'inflation
Pour rappel, l'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annuel de 2,4% en janvier, un taux en baisse par rapport à celui de 2,7% observé le mois précédent, alors que le consensus n'attendait une baisse qu'à 2,5%.
Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain s'est établi à 2,5% sur ce premier mois de l'année.
"Les tensions sur les prix qui persistent en toile de fond devraient tempérer l'optimisme concernant une 3e baisse de taux cette année, désormais valorisée avec une probabilité d'environ 50% sur les marchés à terme des Fed funds", estime Josh Jamner.
L'analyste pointe un CPI "supercore" (services hors logement) qui a connu sa plus forte hausse sur un an, une dynamique inflationniste sous-jacente "généralement interprétée comme le reflet d'une inflation tirée par la demande".
Or, "une accélération de l'inflation portée par la demande constituerait un facteur défavorable susceptible d'inciter certains membres du FOMC à la prudence dans l'hypothèse de nouvelles baisses de taux plus tard dans l'année", prévient l'analyste.
"Compte tenu du double mandat de la Réserve fédérale (stabilité des prix et plein emploi) nous estimons que les préoccupations inflationnistes pourraient jouer un rôle plus déterminant que prévu dans l'orientation de la politique monétaire cette année", poursuit-il.
