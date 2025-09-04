USA: forte hausse du déficit commercial en juillet information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 14:35









(Zonebourse.com) - Le déficit commercial des Etats-Unis a grimpé à 78,3 milliards de dollars en juillet, par rapport à celui de 59,1 MdsUSD du mois précédent (légèrement révisé d'une estimation initiale de 60,2 MdsUSD), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 32,5% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'un gonflement de 5,9% des importations de biens et services, à 358,8 MdsUSD, alors que les exportations sont restées quasi-inchangées (+0,3%) à 280,5 MdsUSD.



Par poste, l'accroissement du déficit global est surtout attribuable à un creusement du déficit des biens de 18,2 MdsUSD, à 103,9 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 1,1 MdUSD pour s'établir à 25,6 MdsUSD.





