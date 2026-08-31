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USA : forte hausse de l'indice manufacturier de la Fed de Dallas
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 16:58
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L'indice manufacturier de la Fed de Dallas en août est ressorti à 11,6 contre 1,3 le mois précédent. Le consensus ciblait 0,7.

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