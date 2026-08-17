USA : forte hausse de l'indice Empire State

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York s'est nettement amélioré en août.

Cet indicateur, relatif aux conditions générales d'activité des entreprises dans l'Etat de New York est passé de 15,60 à 20,60 points, alors qu'un repli autour de 10,60 était anticipé. A 20,60 points, il est au plus haut depuis plus de quatre ans.

La Fed de New York précise que l'activité économique a fortement augmenté. Les nouvelles commandes et les expéditions ont enregistré de solides progressions. Les carnets de commandes non satisfaites ont sensiblement augmenté, les délais de livraison se sont nettement allongés et les stocks ont diminué. Les difficultés d'approvisionnement ont continué de s'accentuer.

Les niveaux d'emploi et la durée moyenne de la semaine de travail ont légèrement progressé. Le rythme de hausse des prix des intrants s'est accéléré, tandis que les hausses des prix de vente sont restées élevées, tout en ralentissant pour le deuxième mois consécutif.