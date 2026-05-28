 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : fort rebond des commandes de biens durables
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 14:48

Au mois de mai, les commandes de biens durables ont fait nettement mieux que prévu avec un bond de 7,9%, loin des anticipations qui étaient à 4% et un précédent à 1,3% (donnée révisée à la hausse de 0,8%). Hors transports, les nouvelles commandes ont progressé de 1,1%, contre une prévision à seulement 0,5%, et hors défense elles sont en croissance de 8,1%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 492,73 -0,05%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank