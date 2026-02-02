 Aller au contenu principal
USA et Inde ont conclu un accord commercial réduisant les droits de douane, dit Trump
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 18:33

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir conclu avec l'Inde un accord commercial prévoyant une réduction de droits de douane, précisant que New Delhi avait également accepté de ne plus s'approvisionner en pétrole russe et d'en acheter davantage auprès des États-Unis et éventuellement du Venezuela.

"Par amitié et par respect pour le Premier ministre Modi, et à sa demande, nous avons conclu un accord commercial entre les États-Unis et l'Inde, qui prend effet immédiatement et en vertu duquel les États-Unis appliqueront des droits de douane réciproques réduits, les faisant passer de 25% à 18%", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social à la suite d'un entretien téléphonique avec le dirigeant indien.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est également engagé à acheter pour plus de 500 milliards de dollars de produits américains dans les secteurs de l'énergie, de la technologie, de l'agriculture et autres, a ajouté le président américain.

(Reportage Bhargav Acharya, rédigé par Susan Heavey, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)

Venezuela

