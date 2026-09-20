USA et Chine entament des discussions sur l'IA, le commerce et les minéraux critiques

* L'objectif est de préparer des accords en vue du sommet Trump-Xi

* Fin de la trêve commerciale USA-Chine le 10 novembre

* La délégation d'entreprises chinoises dirigée par He Lifeng

par David Lawder et Antoni Slodkowski

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, sont arrivés dimanche à New York pour une réunion visant à préparer d'éventuels accords sur l'intelligence artificielle (IA), les droits de douane et les minéraux critiques, en vue d'un sommet crucial qui se tiendra cette semaine entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Les discussions, qui se tiennent au siège de JP Morgan Chase

JPM.N , à Manhattan, et auxquelles participe également le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, ont débuté peu après l'arrivée de Scott Bessent, vers 10h30 (14h30 GMT), et doivent se poursuivre toute la journée.

Avant de se rendre à cette réunion, Scott Bessent a déclaré aux journalistes qu'il espérait des "discussions ciblées, approfondies et constructives" qui ouvriraient la voie au prochain sommet Trump-Xi à Washington.

Parmi les principaux sujets abordés figureront la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, qui doit prendre fin le 10 novembre, les livraisons d'aimants à base de terres rares et de minéraux critiques en provenance de Chine, que les responsables américains jugent encore insuffisantes. D'éventuelles mesures de protection concernant l'intelligence artificielle, à la suite à d'informations faisant état de failles de sécurité impliquant des modèles d'IA, devraient également être au programme.

Selon les analystes, le scénario le plus probable serait que Washington et Pékin s'accordent sur des mesures modestes afin d'éviter une aggravation des tensions dans leur relation commerciale, susceptibles d'avoir un important impact sur l'économie mondiale.

"Je pense qu'il y aura quelques résultats concrets à présenter, étant donné qu'il s'agit d'un sommet présidentiel, mais je n'ai pas l'impression que nous soyons sur le point de réaliser une percée majeure", a déclaré Anna Ashton, analyste spécialisée dans le commerce avec la Chine et fondatrice d'Ashton Intelligence. "Je pense que le statu quo est probablement la meilleure perspective générale pour les deux parties", a-t-elle ajouté.

Bon nombre de sujets sur lesquels He Lifeng, Scott Bessent et Jamieson Greer devront travailler pour le compte de Donald Trump et Xi Jinping sont en suspens avant la rencontre entre les deux dirigeants en mai à Pékin. Il s'agit notamment des initiatives des deux pays pour réduire les droits de douane sur les biens non stratégiques, ainsi que les engagements pris par la Chine d'accroître ses achats de produits agricoles américains de 17 milliards de dollars par an et d'acquérir plus de 200 avions Boeing.

La rencontre entre Scott Bessent, He Lifeng et Jamieson Greer s'inscrit dans une dynamique établie au cours des seize derniers mois, au cours desquels les trois responsables se sont réunis dans des villes d'Europe et d'Asie afin de préparer d'éventuels accords qui pourraient être paraphés par Donald Trump et Xi Jinping.

Parmi ces initiatives figure la trêve conclue en novembre 2025 à Busan, en Corée du Sud, qui a plafonné à environ 20% les droits de douane américains imposés par Donald Trump sur les produits chinois, après une surenchère entre les deux camps qui avait fini par porter le niveau des taxes à trois chiffres de part et d'autre.

La Cour suprême des Etats-Unis avait par la suite invalidé les droits de douane voulus par Donald Trump, qui s'était appuyé sur une loi l'autorisant à agir en cas d'urgence économique.

L'administration de Donald Trump les a néanmoins réinstaurés en s'appuyant sur de nouvelles bases juridiques, notamment en rétablissant un droit de douane de 12,5% sur les produits chinois en raison cette fois-ci d'allégations de travail forcé.

Dans le cadre de la trêve entre la Chine et les Etats-Unis, Pékin s'était engagé à rétablir l'approvisionnement en minéraux critiques vers les Etats-Unis et le reste du monde. Un responsable américain a toutefois déclaré vendredi à la presse que le résultat des engagements de la Chine en la matière "n'était pas à la hauteur" et que ce sujet ferait l'objet de discussions avant le sommet Trump-Xi.

DE NOUVELLES DISCUSSIONS SUR L'IA

Les discussions entre Scott Bessent et He Lifeng sur l'IA revêtent une importance particulière, car les Etats-Unis et la Chine sont les deux principales forces motrices du développement d'outils avancés d'IA et de l'adoption mondiale de cette technologie. Les terres rares jouent un rôle crucial dans la fabrication des semi-conducteurs de pointe qui alimentent l'IA.

Scott Bessent a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que les discussions portent "à la fois sur les modèles ouverts et fermés". Les modèles dits ouverts (open weight) sont des systèmes d'IA dont les éléments fondamentaux sont accessibles au public, ce qui permet aux utilisateurs de les télécharger et de les ajuster pour des tâches spécifiques.

Les modèles chinois "open weight" sont de plus en plus plébiscités par les entreprises américaines, car ils sont généralement moins coûteux que les outils d'IA dits fermés (closed-weight) comme ceux développés par Anthropic, OpenAI et d'autres groupes américains.

"Les Etats-Unis restent le leader en matière d'IA. Et nous sommes ouverts à des discussions visant à éviter les risques communs (...)", a déclaré Scott Bessent dans un communiqué concernant les pourparlers avec la Chine.

Le secrétaire américain au Trésor a appelé les Etats-Unis et la Chine à s'accorder sur des "garde-fous" en matière d'IA, visant à empêcher que des modèles puissants ne tombent entre les mains d'acteurs non étatiques malveillants.

BAISSE DES DROITS DE DOUANE

Les Etats-Unis et la Chine sont également convenus en mai d'entamer des discussions visant à réduire les droits de douane sur les biens non stratégiques dans le cadre d'un mécanisme dit "Board of Trade", ainsi que de la mise en place d'un forum similaire chargé de traiter des questions spécifiques liées à l'investissement.

Alors que l'administration de Donald Trump a renforcé les restrictions imposées aux entreprises américaines souhaitant investir dans certains secteurs en Chine, Reuters a rapporté vendredi qu'elle travaillait sur des règles susceptibles de permettre aux laboratoires pharmaceutiques américains d'investir dans des médicaments chinois prometteurs et de conclure des accords de licence pour ceux-ci.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré samedi que He Lifeng dirigerait également une délégation d'entreprises chinoises aux Etats-Unis, qui participerait à des consultations économiques et commerciales en amont du sommet.

Cette délégation d'hommes d'affaires, qui fait écho à un groupe de directeurs généraux américains que Donald Trump avait emmené à Pékin en mai, a été annoncée alors que le président américain se montre favorable à l'idée que des constructeurs automobiles chinois implantent des usines aux Etats-Unis.

Les représentants du secteur automobile aux Etats-Unis ont exhorté Donald Trump vendredi à maintenir une interdiction effective des ventes de véhicules chinois sur le sol américain pour des raisons de sécurité nationale.

(Reportage David Lawder; avec la contribution de Courtney Rozen à Washington; version française Claude Chendjou)