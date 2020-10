Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Entretien Pelosi-Mnuchin sur une aide centrée sur le secteur aérien Reuters • 08/10/2020 à 02:28









WASHINGTON, 8 octobre (Reuters) - La présidente démocrate de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, ont eu mercredi un entretien téléphonique de vingt minutes lors duquel ils ont évoqué un projet de loi destiné à venir en aide au secteur aérien. Faisant part via Twitter de cette discussion, le porte-parole de Nancy Pelosi a précisé que celle-ci et Steven Mnuchin étaient convenus de s'entretenir à nouveau jeudi, une annonce qui pourrait raviver les espoirs des compagnies aériennes que le Congrès adopte un nouveau plan d'aide de 25 milliards de dollars à un secteur durement touché par la crise sanitaire du coronavirus. Il s'agit d'un feuilleton à rebondissements, alors que les discussions entre républicains et démocrates sur un nouveau plan de soutien massif à l'économie américaine sont tombées dans l'impasse en août et que Donald Trump a annoncé mardi qu'il gelait les négociations jusqu'à l'élection présidentielle du 3 novembre. Faute d'espoir sur la conclusion d'un accord au Capitole, plusieurs compagnies aériennes dont American Airlines ont commencé à licencier massivement alors que l'aide fédérale au secteur votée en mars pour compenser l'impact de la crise sanitaire a expiré le 30 septembre. (David Shepardson, Tracy Rucinski et Makini Brice; version française Jean Terzian)

