USA-Encore plus de 2 millions de nouveaux chômeurs la semaine dernière

WASHINGTON, 28 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont encore enregistré plus de deux millions de nouveaux chômeurs la semaine dernière, pour la dixième semaine consécutive, en raison de la fermeture de larges pans de l'activité dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la pandémie de coronavirus. Le nombre des inscriptions au chômage a baissé à 2,123 millions lors de la semaine au 23 mai, un chiffre conforme aux prévisions des économistes, après 2,446 millions la semaine précédente. Ce dernier chiffre a été légèrement révisé à la hausse après avoir été annoncé initialement à 2,438 millions. Au total, les Etats-Unis ont enregistré plus de 40,5 millions de nouvelles demandes d'allocations chômage depuis la mi-mars. Le fait que les chiffres hebdomadaires restent très élevés alors que certaines entreprises ont rouvert leurs portes suggère que la première économie du monde mettra du temps à repartir, même si d'autres indicateurs, notamment dans l'immobilier et le secteur manufacturier, paraissent avoir touché le fond. "Je crains que nous n'observions une seconde vague de licenciements dans le secteur privé, parallèlement à une accentuation de la réduction des emplois dans le secteur public, qui fait monter le nombre de chômeurs", commente l'économiste Joel Naroff (Naroff Economics). "Si tel est le cas et étant donné le rythme de la réouverture, nous pourrions être confrontés à une période prolongée de chômage extrêmement élevé, ce qui ralentirait le rythme et la durée de la reprise de l'économie", ajoute-t-il. La moyenne mobile sur quatre semaines des nouvelles demandes d'allocations chômage s'établit à 2,608 millions contre 3,044 millions (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 21,052 millions lors de la semaine au 16 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 24,912 millions la semaine précédente. Tableau de la statistique: (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

