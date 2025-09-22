USA-Disney annonce que Jimmy Kimmel sera de retour à l'antenne mardi

Disney DIS.N a annoncé lundi que le programme "Jimmy Kimmel Live" serait de retour à l'antenne mardi, après avoir suspendu l'animateur du talk-show à la suite de menaces proférées par le président de la Commission fédérale des communications (FCC), qui lui avait reproché des commentaires jugés désobligeants au sujet de l'assassinat de Charlie Kirk.

Disney a précisé avoir pris la décision de reprendre la diffusion de l'émission sur la chaîne ABC à la suite d'une discussion avec Jimmy Kimmel.

(David Shepardson ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)