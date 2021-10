USA/Dette-Report du vote au Sénat après une offre républicaine

(Actualisé tout du long avec précisions)

par Richard Cowan et David Morgan

WASHINGTON, 6 octobre (Reuters) - Le Sénat américain a repoussé mercredi un vote prévu dans la journée sur le relèvement du plafond de la dette publique des Etats-Unis, alors que les démocrates étudiaient une proposition des républicains laissant envisager une possible issue à l'impasse bipartite menaçant l'économie dans son ensemble.

Les démocrates, qui disposent d'une étroite majorité dans les deux chambres du Congrès, ont annulé le vote prévu dans l'après-midi pour organiser à la place une réunion à huis clos dans la foulée de l'offre républicaine de suspendre le plafond de la dette fédérale jusqu'en décembre.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a prévenu que les Etats-Unis, première puissance économique mondiale, risquaient de se retrouver dans une situation historique de défaut de paiement aux alentours du 18 octobre s'ils n'augmentaient pas les capacités d'emprunt de l'Etat fédéral.

Il est difficile dans l'immédiat de déterminer si les démocrates entendent accepter la proposition républicaine, alors qu'une procédure leur permettrait de relever le plafond de la dette via un vote au Sénat ne nécessitant le soutien d'aucun républicain. Cette voie a cependant été rejetée par le président américain Joe Biden et le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer.

"Nous allons (...) permettre aux démocrates de recourir à des procédures normales pour adopter en urgence une extension de la limite de la dette (...) pour couvrir les niveaux de dépenses actuels jusqu'en décembre", a dit dans un communiqué Mitch McConnell, le chef de file de la minorité républicaine au Sénat.

Dans les rangs démocrates, les réactions après cette annonce étaient partagées entre scepticisme et colère, notamment.

S'ils acceptent la proposition, les démocrates devront de nouveau se pencher en décembre sur cette épineuse question du plafond de la dette, juste avant l'expiration des financements des administrations fédérales.

Un tel scénario pourrait compliquer davantage leurs efforts pour faire adopter deux plans d'investissements massifs érigés en priorité par Joe Biden.

On ne sait pas quand le Sénat va de nouveau se réunir pour se prononcer sur le projet de loi. La Chambre des représentants a adopté fin septembre un texte suspendant le plafonnement de la dette jusqu'à la fin 2022 - soit après les élections de mi-mandat au Congrès.

(Reportage Richard Cowan et David Morgan, avec Andy Sullivan, Makini Brice, Susan Cornwell et Steve Holland; version française Jean Terzian)