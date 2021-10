USA/Dette-Les républicains disposés à suspendre le plafond jusqu'en décembre

WASHINGTON, 6 octobre (Reuters) - Le chef de file de la minorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a déclaré mercredi que son parti approuverait la suspension jusqu'en décembre du plafond de la dette publique des Etats-Unis, une mesure qui permettrait d'éviter un défaut de paiement historique et aux lourdes conséquences économiques.

Cela pourrait ouvrir la voie à une sortie de l'impasse qui dure depuis plusieurs mois entre les pairs démocrates du président Joe Biden et les républicains, lesquels devraient bloquer mercredi une troisième tentative des démocrates du Sénat pour relever le plafond de la dette, actuellement fixé à 28.400 milliards de dollars.

"Pour protéger le peuple américain d'une crise à court terme créée par les démocrates, nous allons aussi permettre aux démocrates de recourir à des procédures normales pour adopter en urgence une extension de la limite de la dette (...) pour couvrir les niveaux de dépenses actuels jusqu'en décembre", a dit Mitch McConnell dans un communiqué.

La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a adopté fin septembre un projet de loi suspendant le plafonnement de la dette jusqu'à la fin 2022 - soit après les élections de mi-mandat au Congrès. Un troisième vote sur le texte est attendu mercredi après-midi au Sénat.

(Reportage Richard Cowan et David Morgan, avec Andy Sullivan, Makini Brice, Susan Cornwell et Steve Holland; version française Jean Terzian)