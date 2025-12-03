USA : destructions inattendues de postes dans le privé en novembre

(AOF) - Selon l'enquête ADP, l'économie américaine a détruit 32 000 postes dans le secteur privé pour le mois de novembre, là où les analystes espéraient 5 000 créations. Au mois d'octobre, 47 000 nouveaux emplois avaient été créés.
A lire aussi
-
Ingérences étrangères : la France est "naïve" et doit muscler sa riposte, préconise un rapport parlementaire
Le rapport préconise notamment d'obliger les plateformes et réseaux sociaux à demander le consentement des usagers avant de leur proposer du contenu en fonction d'un algorithme. La "perception française et européenne" du "danger" des ingérences étrangères est "encore ... Lire la suite
-
par Julia Payne et Lili Bayer et Andrew Gray La Commission européenne a présenté mercredi deux options pour fournir 90 milliards d'euros à l'Ukraine sur les deux prochaines années : utiliser les avoirs russes gelés ou emprunter sur les marchés internationaux. L'exécutif ... Lire la suite
-
par Jamie McGeever La volonté de la Chine de maintenir la croissance de ses exportations semble en contradiction avec l'appréciation constante de sa monnaie. Mais ces tendances peuvent continuer à coexister, soulignant la relation ténue entre le taux de change ... Lire la suite
-
Forvia, Michelin et Stellantis, actionnaires de Symbio, ont validé un nouveau plan d’affaires avec un accord de refinancement pour l'entreprise de systèmes hydrogène pour véhicules, a annoncé cette dernière mercredi. L'avenir de Symbio suscite des inquiétudes depuis ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer