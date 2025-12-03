 Aller au contenu principal
USA : destructions inattendues de postes dans le privé en novembre
information fournie par AOF 03/12/2025 à 14:20

(AOF) - Selon l'enquête ADP, l'économie américaine a détruit 32 000 postes dans le secteur privé pour le mois de novembre, là où les analystes espéraient 5 000 créations. Au mois d'octobre, 47 000 nouveaux emplois avaient été créés.

