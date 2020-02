Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Des fonds du Pentagone réaffectés aux travaux du mur à la frontière Sud Reuters • 14/02/2020 à 02:22









WASHINGTON, 14 février (Reuters) - Le département américain de la Défense a demandé au Congrès de réaffecter près de 4 milliards de dollars du budget de l'armée à la construction du mur à la frontière mexicaine, promesse de Donald Trump lors de la campagne de 2016 à nouveau mise en avant par le président américain en vue d'une réélection en novembre. Des parlementaires ont déclaré avoir reçu jeudi une requête pour réaffecter plus de 3,8 milliards de dollars initialement alloués à la Garde nationale et à des programmes d'armement, notamment l'acquisition de chasseurs F-35 de Lockheed Martin LMT.N et d'avions de patrouille maritime P-8 de Boeing BA.N . Les démocrates du Congrès, qui s'étaient opposés par le passé à la réaffectation de fonds militaires pour les travaux du mur à la frontière avec le Mexique, ont dénoncé une décision dangereuse et erronée du Pentagone. Des voix se sont aussi élevées dans les rangs républicains pour critiquer cette démarche, "contraire à l'autorité constitutionnelle du Congrès", a dit l'élu républicain Mac Thornberry qui siège à la commission des Services armés de la Chambre des représentants. Un haut représentant du Pentagone a déclaré que le secrétaire à la Défense, Mark Esper, avait approuvé l'allocation d'environ 3,8 milliards de dollars à la construction d'une portion de 290 km du mur à la frontière Sud. L'administration Trump a promis par le passé d'ériger au moins 640 km de mur d'ici novembre prochain, soit au moment où les électeurs américains se rendront aux urnes. Un juge fédéral avait émis en décembre dernier une injonction empêchant l'administration d'utiliser pour la construction du mur plus de 3 milliards de dollars destinés initialement à des projets de constructions militaires du Pentagone. (Patricia Zengerle, avec Idrees Ali; version française Jean Terzian)

