USA-Des Etats préparent une nouvelle procédure antitrust contre Google-sces

WASHINGTON, 24 novembre (Reuters) - Un groupe bipartisan d'Etats américains prévoient de déposer plainte dès le mois prochain contre Google GOOGL.O pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles, a-t-on appris lundi de deux personnes informées de la question. Cette procédure imminente viendrait s'ajouter à la plainte déposée en octobre par le département américain de la Justice et onze Etats, qui reprochent au géant du numérique d'enfreindre la loi en abusant de sa position sur les marchés de la recherche et de la publicité en ligne pour nuire à ses concurrents. Google a rejeté les accusations formulées à son encontre, déclarant que sa position dominante découlait des préférences des consommateurs. Deux personnes au fait du dossier ont déclaré que le groupe d'Etats - Colorado, Iowa, Nebraska, New York, Caroline du Nord, Tennessee et Utah - prévoyait de déposer leur requête vers la mi-décembre. (Diane Bartz et Paresh Dave; version française Jean Terzian)

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -0.51%