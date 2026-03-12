 Aller au contenu principal
USA : des données mitigées sur la construction
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 13:45

Selon des données préliminaires du mois de janvier, les mises en chantier ont bondi de 7,2%, pour s'établir à 1,487 million, nettement mieux que les attentes qui étaient de 1,340 million.

En parallèle, le nombre de permis de construire attribué s'est installé à 1,376 million, en dessous des prévisions qui étaient à 1,420 million. Ils ont ainsi reculé de 5,4%.

