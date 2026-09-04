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USA : des créations d'emplois bien meilleures que prévu en août
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 14:38
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L'économie américaine a généré 162 000 emplois non agricoles en août, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), un nombre largement supérieur aux attentes des économistes, qui n'étaient que de l'ordre de 55 000 en moyenne.

Le BLS, qui dépend du département du Travail, précise que l'emploi a progressé dans le secteur de la restauration et des débits de boissons, ainsi que dans l'enseignement public local, alors que le secteur de l'information a enregistré des pertes d'emplois.

Le taux de chômage s'est maintenu à 4,1% le mois dernier, une stabilité conforme aux prévisions des économistes. Le taux de participation à la population active s'est accru à 61,6% et le salaire horaire moyen a augmenté de 3,1% sur un an.

Par ailleurs, les créations de postes non agricoles de juin et juillet ont été révisées à la hausse, passant respectivement de 20 000 à 31 000 et de -23 000 à 21 000, soit un solde de révision positif de 55 000 pour ces deux mois.

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