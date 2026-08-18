USA : des chiffres contrastés dans la construction résidentielle en juillet

Les mises en chantier de logements aux États-Unis ont plongé de 12,4%, à un nombre annualisé de 1 239 000 en juillet 2026 par rapport au mois précédent, selon le département du Commerce, alors que le consensus ne visait qu'une baisse à 1 350 000.

En revanche, les permis de construire de logements américains, qui préfigurent les mises en chantier à venir, ont augmenté de 5% à 1 443 000 le mois dernier, dépassant les 1 370 000 qu'anticipaient en moyenne les économistes.

Par ailleurs, le département du Commerce indique que les achèvements de logements se sont établies à un nombre annualisé de 1 212 000 en juillet, en recul de 9,1% par rapport à juin.