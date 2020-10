Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Des avancées entre Pelosi et Mnuchin sur un plan de soutien à l'économie Reuters • 20/10/2020 à 00:13









WASHINGTON, 20 octobre (Reuters) - La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, ont poursuivi lundi leurs avancées sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine pour compenser les effets de la crise sanitaire du coronavirus. Nancy Pelosi et Steven Mnuchin se sont entretenus pendant 53 minutes par téléphone et ont "continué de réduire leurs divergences", a déclaré le porte-parole de Pelosi. La "speaker" de la Chambre espère que les discussions permettront d'avoir d'ici mardi soir de la "clarté" sur la possibilité ou non d'adopter un nouvel ensemble budgétaire avant les élections du 3 novembre, a ajouté Drew Hammill sur Twitter, précisant que Pelosi et Mnuchin s'entretiendraient de nouveau mardi. Plus tôt ce mois-ci, la Maison blanche a revu sa proposition à la hausse avec un plan de relance de 1.800 milliards de dollars, mais Nancy Pelosi l'a jugé trop limité et réaffirmé son souhait d'adopter un ensemble budgétaire de 2.200 milliards de dollars. Alors que le Congrès a déjà voté 3.000 milliards de dollars d'aides depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux sénateurs républicains sont réticents à l'idée de voter un nouveau plan massif. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé lundi que le Sénat voterait mercredi sur un plan de soutien limité et centré sur des secteurs précis. Les démocrates juge le projet trop "maigre" et ont bloqué un texte similaire le mois dernier. (Susan Cornwell et Richard Cowan; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.