USA: dégradation surprise de l'indice de confiance

(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est dégradée en décembre en raison d'une résurgence d'une inquiétude au sujet de l'avenir, montre lundi l'enquête mensuelle du Conference Board.



L'indice de confiance de l'organisation patronale a diminué de 8,1 points à 104,7 ce mois-ci, alors que les économistes l'attendaient en amélioration autour de 114.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle n'a diminué que de 1,2 point à 140,2, celui de leurs anticipations a chuté de 12,6 à 81,1, juste au-dessus du seuil des 80 points en-dessous duquel une récession est généralement en devenir, souligne le ConfBoard.





