USA-"Davantage de blancs" que de noirs tués par la police, dit Trump

WASHINGTON, 15 juillet (Reuters) - Le président américain Donald Trump a minimisé mardi les violences policières commises contre la communauté afro-américaine, déclarant dans un entretien à la chaîne de télévision CBS News que davantage de personnes blanches étaient tuées par des officiers de police dans le pays. Interrogé lors de cet entretien sur les raisons pour lesquelles des personnes noires continuaient de mourir aux mains des forces de l'ordre, Donald Trump a répondu: "Les blancs aussi. Quelle question terrible à poser. Les blancs aussi. Davantage de blancs, d'ailleurs. Plus de personnes blanches". Un vaste mouvement de protestation contre les discriminations raciales et les violences policières a secoué les Etats-Unis après la mort, le 25 mai, de George Floyd lors de son interpellation par la police de Minneapolis. D'après une analyse mise à jour lundi par le Washington Post, la moitié des personnes qui ont été tuées par balle par la police américaine sont blanches, mais les afro-américains sont abattus à un rythme disproportionné: ils représentent moins de 13% de la population américaine mais sont tués par la police avec un taux deux fois supérieur que pour les blancs, selon ces données. (Richard Cowan; version française Jean Terzian)

