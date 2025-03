USA: croissance du PIB révisée en petite hausse information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 13:37









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 2,4% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024, selon le Département du Commerce, qui avait annoncé une croissance de 2,3% en estimation précédente il y a un mois.



Le ralentissement sensible de la croissance se montre ainsi globalement confirmé par rapport au taux de 3,1% observé au troisième trimestre. Par comparaison, Jefferies indiquait s'attendre, à l'image du consensus, à une confirmation de la dernière estimation à 2,3%.



Cette croissance du PIB est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses de consommation et des dépenses publiques, partiellement contrebalancées par une baisse de l'investissement. Les importations, qui sont une soustraction dans le calcul du PIB, ont diminué.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.